原标题：日本今起开征国际观光旅客税

新华社东京1月7日电（记者王可佳 姜俏梅）日本7日起正式实施一项新的征税制度，开始向符合条件的出境者征收1000日元（约合人民币63元）的国际观光旅客税。

据日媒报道，这种旅客税将以增加到出境机票、船票等费用中的形式实现征收。新税在征收时不限出境者国籍（征税对象涵盖日本人及外国旅客），但不包括2岁以下的婴童及在入境后24小时内离境的过境旅客等人群。

2018年4月，日本国会通过《国际观光旅客税法》，决定从2019年1月7日起正式向出境旅客征收固定税金。这是日本自1992年开征地价税以来，再度引入新税制度。

据统计，2018年访日外国游客超过3000万人次，而出境游的日本人约达1900万人次。日本政府预计，2019财年征收旅客税将为日本带来约500亿日元（约合31.6亿元人民币）的税收。

为进一步吸引外国游客，实现2020年访日游客增至4000万人次的目标，日本政府计划将新增相关税收主要用于改善旅游环境设施、加强海外宣传、加大地方旅游资源投入、提升游客满意度等方面。

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