专访：巴西企业期待中国改革开放新机遇——访巴中企业家委员会主席卡斯特罗·内韦斯

“巴西是中国开放型经济的直接受益者。随着中国改革不断深化、市场持续开放，巴西企业将迎来更大机遇，两国经贸和金融关系将继续推进。”巴西中国企业家委员会主席卡斯特罗·内韦斯近日接受新华社记者专访时说。

曾担任巴西驻华大使的内韦斯说，巴中企业家委员会致力于推动巴西和中国企业间对话，推动完善两国企业在对方国家的投资和营商环境，这与中共十八届三中全会确定的放宽投资准入、加快自由贸易区建设等一系列改革举措的目的是一致的。

内韦斯说，十八届三中全会以来，中国在扩大开放、加大对外资企业支持方面的举措受到国际社会普遍欢迎。他说：“不少巴西企业已经在中国开展业务，还有很多企业对赴华投资有兴趣。有意到中国投资的企业都会提前考察投资目的地国的投资环境，并充分了解当地法律法规。中国政府越来越开放的态度，让包括巴西企业在内的各国企业更愿意加强与中国在经济、贸易和金融方面的合作。”

“中国是巴西最大的贸易伙伴，中国企业在巴西的投资也逐年增长，所以我们欢迎中国更加开放、更加市场化的态度。”内韦斯说。

十八届三中全会提出要使市场在资源配置中起决定性作用，对此内韦斯深表认同。他说：“政府减少干预让市场对经济的调节更加简单和清晰。中国政府现在强调帮助外国企业更快、更好地适应当地市场，这显然能确保对外贸易更加顺畅。”

内韦斯说，目前在巴西的中资企业有200多家，在巴西绝大多数州和联邦区都有贸易活动。中资企业在巴西已经有相当规模，未来发展前景广阔。

“同时，巴中企业家委员会、巴西贸易与投资促进局等机构都在中国设有代表处，愿意帮助巴西企业在中国发展，鼓励它们为两国经贸关系的进一步发展做出贡献。”内韦斯说。（记者 赵焱）

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