美军击毙“科尔”号驱逐舰爆炸袭击事件主谋

美国总统特朗普6日宣布，美军已击毙2000年美海军“科尔”号驱逐舰爆炸袭击事件的主谋贾迈勒·巴达维。

特朗普在其推特账号中确认了该消息，称美军已为当年“科尔”号驱逐舰爆炸袭击事件的受害者“伸张正义”，并强调美国不会停止打击恐怖主义。

美国中央司令部当天也表示，美军经过仔细评估，确认巴达维于本月1日在美军对也门马里卜省进行的一次精确打击中身亡。

2000年10月12日，一艘装载炸药的小艇对正在也门亚丁港补充燃料的“科尔”号驱逐舰发动自杀式爆炸袭击并重创该舰，造成17名美军人员死亡。2004年9月，这起恐怖袭击案的主犯巴达维被也门特别刑事法庭判处死刑，在次年的重审中被改判为15年监禁。巴达维在押期间曾两次越狱，但于2007年10月向也门当局投案自首，不久后被释放。美国政府此后悬赏逮捕巴达维。（记者刘品然 刘晨）

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