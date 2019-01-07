韩媒：文在寅政府或将在春节前后改组内阁

据韩媒报道，韩国青瓦台6日表示，韩国总统文在寅将于10日上午在青瓦台迎宾馆举行新年记者会，文在寅政府或在春节前后进行内阁改组。

报道称，迎来执政第三年的文在寅政府或将按照“首先改组青瓦台，再在1月10日召开新年记者招待会，然后在春节前后改组内阁”的顺序构筑第二阶段政府。

据报道，1月6日，青瓦台春秋馆长权赫基在记者招待会上表示，“文在寅1月10日上午10点将在青瓦台举行新年记者招待会，主持及结尾部分均由文在寅总统亲自负责。”这将是文在寅继2018年以来第二次举行新年记者招待会。

据了解，青瓦台原本将记者招待会定于1月10日，并将其报告给韩国总统文在寅。但随着青瓦台改组的争议浮出水面，青瓦台就此提议“需要将记者招待会推迟至1月15日”。有分析称，文在寅总统将记者招待会定为1月10日，实际上表明在记者会前也就是在10日前便将启动青瓦台改组。

青瓦台相关高层6日透露，“已经明确的一点是，除了秘书室长之外，政务及国民沟通首席也将更换”，“但各相关职位正在对多个候选人进行政审，并不存在既定的提名人”。对于改组时间问题，他解释道，“将参加大选的议员出身部长更换也是已经定好的顺序，但会在青瓦台改组之后”，“ 部长们还需考虑听证会之后的工作空白期”。

报道称，内阁改组极可能在2月初即春节前后进行。执政党核心人士表示，“在以革新为目的的青瓦台改组完成之后，内阁改组自然会紧随其后”。

(责编：袁昕(实习生)、樊海旭)