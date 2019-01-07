俄科学家：取消罗戈津访美将威胁月球开发项目

据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯科学院空间研究所所长阿纳托利·彼特鲁科维奇认为，取消俄航天公司总裁德米特里·罗戈津的访美之行，可能会对建立包含近月网间连接器，国际空间站计划和金星研究项目的月球开发联合计划造成不利影响。

彼得鲁科维奇认为：“如果如此高级别(层面)的局势开始恶化，那么意味着技术专家级别的局势也将恶化。”

俄罗斯航空研究所科研主任列夫·捷廖内伊解释称，金星-D项目工作组为罗戈津和NASA的会面计划准备了后续工作文件。

然而，捷廖内伊说：“现在出现的问题是，是否要继续准备这个项目。美国人(NASA)自己为这个项目提供资金，而我们的资金主要来自于俄罗斯教育部。在美国的会面应是在各机构领导层级讨论这个项目。我对改期一事很不安。”

据此前报道，美国国家航空航天局(NASA)在多名美国议员表示反对邀请罗戈津访问华盛顿后，推迟了对俄航天集团总裁的访美邀请。

然而，俄航天集团6日表示，尚未收到NASA有关取消罗戈津访美邀请的正式通报。

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