6名俄罗斯船员在西非遭海盗绑架 俄方设法营救人质

俄罗斯驻贝宁使馆5日证实，6名俄罗斯籍船员在这一西非国家附近海域遭海盗绑架。

俄驻贝宁使馆在社交媒体“脸书”声明，海盗2日在几内亚湾袭击一艘悬挂巴拿马旗的货轮，绑架6名俄罗斯公民作为人质，包括货轮船长。

按照使馆的说法，船上共有20名俄罗斯公民、2名格鲁吉亚公民和4名乌克兰公民；除6名遭绑架人员，其他人员没有危险。但俄罗斯海事和河运委员会4日说，船上有23名俄罗斯公民和1名乌克兰公民。

俄罗斯驻尼日利亚使馆说，这一机构正与当地官员合作，以营救人质。俄罗斯联邦侦查委员会发言人斯韦特兰娜·彼得连科说，俄方正在核实遭绑架人员情况，将尽快查清事件真相。

国际海事局先前警告，西非海域海盗活动近年逐渐增多，2018年第一季度发生66起海盗袭击，比2017年第一季度增加43%；几内亚湾去年第一季度发生29起海盗袭击。

海盗袭击船只并绑架船员一度在东非索马里海域司空见惯，由于各国军舰护航和雇佣私人保安的航运企业增多，那里的海盗袭击事件有所减少。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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