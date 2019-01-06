原标题：联合国特使赴也门磋商落实停火协议

新华社科威特城１月5日电（记者聂云鹏 王薇）萨那消息：联合国也门问题特使马丁·格里菲思5日抵达也门首都萨那，将与胡塞武装磋商落实也门政府和胡塞武装之前达成的包括停火在内的协议。

当天有不少罹患癌症的也门儿童聚集在萨那国际机场抵达大厅，他们举着标语要求开放机场。格里菲思抵达后，未与在场等候的媒体人员交谈，他向这些儿童致意后上车驶离机场。

胡塞武装一名负责媒体事务的成员乌萨马·萨里当天告诉记者，格里菲思此行将会见胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞，并与其商讨荷台达目前的局势，以及落实也门政府和胡塞武装上月在瑞典达成的包括停火在内的协议。

也门政府和胡塞武装近日互相指责对方破坏荷台达停火协议。5日早些时候，也门政府军与胡塞武装在荷台达市南部地区爆发了激烈冲突，目前伤亡情况不详。

联合国主持的新一轮也门和谈于去年12月13日在瑞典首都斯德哥尔摩结束。也门政府和胡塞武装谈判代表在涉及停火、战俘交换、荷台达控制权等重要议题上达成一致。随后，联合国安理会一致通过决议，支持也门政府和胡塞武装在瑞典达成的协议。决议敦促也门政府和胡塞武装落实协议；授权联合国秘书长组建并派遣一支先遣队，促成并监督双方立即落实协议。

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