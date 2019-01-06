日俄外长拟再谈缔结和平条约 磋商安倍访俄事宜

日本外务省4日说，外务大臣河野太郎定于12日至16日访问俄罗斯，讨论两国缔结和平条约等双边事务。
依照日程安排，河野定于14日面见俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫。
自去年下半年以来，河野与拉夫罗夫就两国缔结和平条约多次会晤。“北方四岛”领土争端是缔结和平条约的主要绊脚石。“北方四岛”指国后岛、色丹岛、择捉岛和齿舞诸岛，日本称“北方领土”，俄罗斯称为“南千岛群岛”。这些争议岛屿位于日本北海道以北、俄罗斯堪察加半岛以南的千岛群岛南部，第二次世界大战结束以来相继由苏联和俄罗斯控制。
日本首相安倍晋三与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年11月在新加坡会晤，商定依据1956年签署的《日苏共同宣言》加快日俄缔结和平条约谈判进程。这一宣言约定双方将尽快签订和平条约；签约后，苏联向日本移交争议岛屿中面积较小的色丹岛和齿舞诸岛。
多家媒体4日报道，除商讨日俄缔结和平条约，河野另一项任务是磋商安倍本月晚些时候访俄事宜。
安倍去年底说，他今年1月将访问俄罗斯并会晤普京。日俄双方迄今没有发布安倍访俄日程。俄罗斯卫星通讯社4日报道，安倍可能21日访俄。
安倍4日在三重县伊势市召开新年首场记者会，再次提及他将访问俄罗斯，希望推动两国缔结和平条约。
按照安倍的说法，缔约谈判过去70年“毫无进展”；最近两年，两国就岛屿争议加强磋商和合作，包括经济合作，获得“前所未有”的进展。
“我不会预判（和平条约）谈判的结果，但我希望与普京总统一起，尽可能推动（谈判），”安倍说，“我们两人不希望这件事拖到让下一代人解决。”
路透社4日以一些分析师为消息源报道，俄方可能希望日俄缔结和平条约，以吸引日方投资和技术；另一些分析师说，鉴于俄罗斯大部分民众反对移交岛屿，俄方最终能否与日方缔结条约不得而知。（郑昊宁）（新华社专特稿）
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