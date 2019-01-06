原标题：德数百政界人士个人信息泄露 默克尔“中招”

德国媒体4日报道，数以百计德国政界人士的个人信息在社交网络上“曝光”，包括银行卡信息和手机号，总理安格拉·默克尔不幸“中招”。

【牵涉范围广】

德国政府副发言人马丁娜·菲茨4日证实政界人士个人信息遭泄露的消息。

菲茨说，数以百计政界人士的个人信息出现在特定互联网平台上，受害者囊括“所有级别”的德国官员，包括国家和地方政府官员，“政府正严肃处理这一事件”。

除极右翼政党德国选择党，德国所有主要政党均有人“中招”，包括默克尔和总统弗兰克－瓦尔特·施泰因迈尔。

流传网络的信息包括手机号、住址、电子邮件等内容，甚至包括高度隐私的身份证和银行卡信息。暂不清楚这些信息是否全部属实。默克尔的传真号码和电子邮箱地址以及几封往来邮件在网络流传。菲茨说，初步评估显示，外泄的默克尔邮件不包含敏感信息。

德国《图片报》援引信息技术安全局人员的话报道，德国政府内部网络没有受到影响。

基督教社会联盟成员亚历山大·多布林特说，当局正在确认哪些数据受影响以及受影响的程度。

【持续时间长】

所泄露信息并非一次性发布到网络上。德国柏林勃兰登堡广播电台4日报道，从去年12月25日圣诞节前开始，社交媒体“推特”一个账户陆续发布德国政界人士的个人信息，但近来才引起注意。那个账户现在已被关闭。

路透社报道，不清楚外泄信息是遭黑客窃取或是从内部泄露。如果证实系网络袭击，将为德国持续网络袭击事件再添新案例。联邦议院、联邦政府和外交部网络先前都遭受过严重网络袭击。

德国信息技术安全局一名发言人告诉路透社记者，信息技术安全局4日早些时候紧急开会，协调包括情报部门在内的联邦政府机构，以调查这一事件。

德国司法和消费者保护部长卡塔琳娜·巴利说，政界人士个人信息在网上“严重泄露”，必须揪出幕后黑手、查明动机。（安晓萌）（新华社专特稿）

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