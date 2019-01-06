原标题：有意向美方秀肌肉？伊朗军舰将巡航大西洋

伊朗海军副司令图拉杰·哈桑尼·穆卡达姆4日说，伊朗海军一支小型舰队拟定3月启程，前往大西洋海域巡航。

伊朗伊斯兰共和国通讯社援引穆卡达姆的话报道，伊朗与大西洋“距离远”，预期舰队将用大约5个月完成巡航任务。

这支舰队包括伊朗新型国产驱逐舰“萨汉德”号。伊朗海军去年12月展示这艘驱逐舰，说它具备雷达隐身能力，配备直升机、鱼雷、火炮、导弹，具备电子战能力。

穆卡达姆当时说，“萨汉德”号可能将赴委内瑞拉执行任务；这次任务历时大约5个月，预期动用2至3艘战舰。

他4日说，伊朗海军将依照伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊的命令，“挫败针对伊朗的阴谋”，确保船只安全航行。

伊朗近年扩大海军活动范围，包括派遣舰只到印度洋参与护航。一些分析师说，伊朗海军巡航大西洋，靠近美国“后院”，有意展现军事实力。

美国去年5月退出伊朗核问题全面协议，同年8月和11月分两批恢复对伊朗制裁，试图封杀伊朗石油出口。伊朗方面回应，如果美国“封杀令”使伊朗无法出口原油，伊方将封锁霍尔木兹海峡。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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