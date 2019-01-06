原标题：日本施压韩国“公正对待”涉劳工案日企

日本外务大臣河野太郎4日就韩国法院判决日本企业赔偿遭强征的韩国劳工向韩国外交部长官康京和施压，敦促韩方“公平对待”涉事日企。

河野与康京和当天通电话，讨论韩国原遭强征劳工申请扣押日企资产事宜。河野告诉媒体记者，他在电话中要求韩方“尽快采取适当措施”，避免日方企业受到“不公正和不利对待”。

“我们相信韩方会采取适当行动，将拭目以待，”河野说，“但我们同时准备依据国际法予以坚决回应。”

4名韩国人向在第二次世界大战期间强征他们做苦力的日本新日铁住金公司索赔，但后者一直没有支付赔偿。代表他们的律师2日说，已经在去年底向韩国一家法院申请扣押新日铁住金在韩部分资产。

共同社援引河野的话报道，日方认定这一事件“非常严重”，希望韩方切实对待。

韩国大法院、即最高法院2018年10月30日裁定，维持首尔高等法院2013年7月所作判决，即认定新日铁住金曾把上述4名韩国人强掳至日本作苦力，应当向他们每人赔偿1亿韩元（约合8.8万美元）。

日本1910年至1945年在朝鲜半岛施行殖民统治，许多企业强征大批劳工至日本做苦力。韩国大法院去年11月同样裁决日本三菱重工公司赔偿多名遭强征的韩国劳工。

日方一直以两国1965年签订《请求权协定》恢复邦交正常化为由，认定这类民间索赔问题“已经解决”，韩方认定两国1965年恢复邦交正常化时签署的双边协定没有终止公民索赔权利。（安晓萌）【新华社微特稿】

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