民调显示美国人2019年最关注移民问题

美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心近期进行了一项民意调查，结果显示，近半数的美国人认为，移民问题是政府2019年应解决的首要问题。

调查结果显示，49%的受访者认为，移民是他们希望政府在2019年解决的首要问题之一。无论是民主党人，还是共和党人，对移民问题的关注度都相较前一年有所提高。其中，65%的共和党人认为移民是美国面临的最重要问题。在2017年12月的调查中，这一比例为42%。在民主党人中，有37%的人将移民问题列为重要问题。在2017年，这一比例仅为20%。

除移民问题外，经济、医保、教育等议题仍然是大部分美国人2019年关注的重点。此外，美国人对于环境和气候问题的关注也有显著上升。这与过去一年美国山火频发和飓风灾害不无关系。

调查显示，六成的美国人对国家的现状不满。大多数美国人，不论党派身份如何，都对这个国家的政治现状感到不满。八成美国人认为，就一些重要的价值观而言，这个国家存在极大的分歧。仅有23%的受访者期待这一现状在未来五年会有所改善。

调查还显示，年轻人对于2019年的前景持更为乐观的态度。在年龄为18至29岁的受访者中，有58%的人认为2019年将会是更好的一年。而年龄在30岁及以上的受访者中这一比例仅为32%。

美联社与芝加哥大学全国民意研究中心联合创办的公共事务研究中心于2018年12月13日至16日期间进行了这项调查，参与调查的成年人为1067名。（记者 金悦磊）

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