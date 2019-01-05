美国国务卿蓬佩奥将访问中东8国

美国国务院4日表示，国务卿蓬佩奥将于本月8日起访问中东8国，将向地区盟友承诺美国不会撤出中东，并共同应对“伊朗威胁”。

国务院4日发布的声明说，蓬佩奥将于本月8日至15日先后访问约旦、埃及、巴林、阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿曼和科威特。

声明表示，蓬佩奥将与地区国家领导人讨论叙利亚、也门局势，打击恐怖主义和应对伊朗威胁等议题，并将在开罗就美国中东政策发表演讲。

在当天举行的国务院吹风会上，一名国务院官员表示，蓬佩奥将重点向地区盟友承诺美国会在中东继续保持存在，并与地区盟友合作共同应对伊朗威胁。

另一名国务院官员表示，美军撤出叙利亚尚无明确时间表，撤军行动将在与盟友的协调下完成，并且美方反对一些阿拉伯国家近来与叙利亚逐渐加强政治外交联系，美方认为应该继续对叙利亚采取政治孤立和施压政策。

美国总统特朗普执政以来，美国持续对伊朗采取高压政策。去年5月，特朗普宣布美国退出2015年伊朗与伊核问题六国达成的伊核问题全面协议，重启对伊制裁。

白宫去年12月19日称，随着在叙利亚打击极端组织“伊斯兰国”的战事取得成果，美国决定撤回驻叙美军。该决定在美国国内和美国盟友间引发一定争议。（记者 刘品然 刘晨）

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