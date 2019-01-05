土耳其警方：经土偷渡欧洲人数大幅增加

土耳其海岸警卫队4日公布的最新数据显示，2018年试图经由土耳其海域偷渡到欧洲大陆的非法移民人数大幅增加。与此同时，土境内越来越多的叙利亚难民也寻求通过非法途径前往他国另谋生路。

数据显示，去年共有26678名企图偷渡到欧洲大陆的非法移民在土耳其境内被拘捕，比2017年增加4741人。其中选择爱琴海线路者多达25398人，其他人选择黑海和地中海通道。

数据显示，由于天气恶劣、船只简陋、水手技术不精等诸多因素，这些非法移民的赴欧之旅充满艰险，2018年共有包括妇女、儿童和婴儿在内的大约96人命丧茫茫大海。

作为收容难民最多的国家，土耳其2016年3月与欧盟签订难民管控协议，以换取欧盟经济援助和重开入盟谈判等其他承诺。当年，土耳其在海上拦截3.7万多名非法移民。

研究难民问题的土耳其学者于尔屈·多阿纳伊对新华社记者说，阻止非法移民离开土耳其前往欧洲并非总是可能。由于土耳其经济状况恶化、社会上对难民的敌意增加，大多数难民在土耳其看不到未来，试图通过各种途径逃离这个国家。（记者 易爱军）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)