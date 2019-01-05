表决之际再遇坎　“脱欧”协议遭“唱衰”

英国与欧洲联盟达成的退出欧盟协议定于本月晚些时候在议会下院表决。一份4日发布的民意调查为英国首相特雷莎·梅再“添堵”。

调查结果显示，近六成执政党保守党成员反对“脱欧”协议。

此外，英国高等教育界人士警告，“无协议脱欧”恐导致英国大学面临“数十载”才能恢复的倒退。

【同党不买账】

路透社报道，这项民意调查以1215名保守党成员为对象，由英国舆观调查公司承担，委托方是英国经济与社会研究委员会资助的一项三年期研究项目，而研究对象是英国六大政党。

结果显示，59%的保守党成员反对“脱欧”协议，38%的调查对象支持。超过半数人士认为，“脱欧”协议没有尊重2016年“脱欧”公投的结果。

如果英国再次举行公投，要求选民在“脱欧”协议与“无协议脱欧”之间二选一，只有29%的人支持“脱欧”协议，高达64%的人宁可英国“无协议脱欧”。

路透社分析，特雷莎·梅尚未赢得议会对“脱欧”协议支持之际，这一民调结果可能打消人们先前的期待，即地方保守党成员可能会在圣诞节假期劝说代表各自选区的保守党议员，投票支持协议。

委托做民调的研究项目参与人、伦敦大学玛丽王后学院政治学教授蒂姆·贝尔说：“草根保守党人比下院保守党议员更不喜欢（‘脱欧’协议）。”

【大学忧倒退】

法新社报道，代表超过150家英国高等院校和研究机构的英国高校联合会和罗素大学联盟等5个团体4日联合发表致议会下院的公开信，警告“无协议脱欧”恐导致“学术、文化和科研倒退，需数十载才能恢复”。

公开信说，对正在英国就职就读的5万欧盟教职人员和13万欧盟学生以及1.5万正在欧盟就读的英国学生而言，他们的前途“从新年开始面临明显不确定性”。

英国广播公司报道，一旦英国退出欧洲国家研究网络，将丧失大量欧盟资金支持。

如果英国明年3月底“无协议脱欧”，英国机构将“立即”丧失申请欧洲科学研究委员会和“玛丽·居里行动计划”资助的资格。今明两年内，这些资金可能达到12亿英镑（约合104亿元人民币）。

到后年，英国可能失去超过900亿英镑（7805.6亿元人民币）欧盟资金。

这些高等教育界人士呼吁英国政府“展现必要决心”，确保“脱欧”协议获得通过。他们还希望政府保证在“无协议脱欧”时填补科研资金缺口。（海洋）（新华社专特稿）

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