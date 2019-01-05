俄以间谍罪指控美国男子 或加剧美俄紧张关系

美国男子保罗·惠兰的律师3日说，俄罗斯首都莫斯科一家法院以间谍罪名对惠兰签发逮捕令。俄方人员证实，惠兰受到间谍罪名指控。

【涉嫌间谍】

惠兰现年48岁，曾是美国海军陆战队队员，派驻过伊拉克，自2017年初在美国汽车零部件生产商博格华纳公司充任全球安全主管。

俄罗斯联邦安全局2018年12月28日在莫斯科拘留惠兰，指认他“从事间谍活动”，着手刑事调查。

惠兰的律师弗拉基米尔·热列边科夫1月3日告诉路透社记者，根据莫斯科列福尔托沃法院签发的逮捕令，惠兰至少要在列福尔托沃监狱拘押至2月28日。

热列边科夫告诉俄罗斯媒体，他3日向法院递交材料，申请让惠兰获得保释、由法院决定保释金金额。

俄罗斯塔斯社报道，俄方调查机构一名人员证实，惠兰受到间谍罪名指控，拘押期至2月底。按照俄罗斯法律，间谍罪可判处10年至20年监禁。

惠兰的家人先前发表声明，称惠兰不是间谍，曾多次因公或因私赴俄，这次去莫斯科是参加前海军陆战队同事与一名俄罗斯女子的婚礼。热列边科夫说，他2日见过惠兰，惠兰“态度乐观”。

【俄美斗气？】

俄罗斯联邦安全局2018年12月31日发布拘留惠兰的消息。美国国务院同一天说，已获俄外交部正式通报，美方要求领事探视惠兰。

美国国务卿迈克·蓬佩奥1月2日告诉媒体记者，美方已要求俄方提供更多有关惠兰的信息，包括受到拘押的原因；如果认定俄方拘留“不合理”，将要求俄方立即释放惠兰、让他回国。2日晚些时候，美驻俄大使洪博培获得俄方准许，探视了惠兰。

按照路透社的说法，惠兰案可能加剧美国与俄罗斯之间的紧张关系。

去年7月，美国联邦调查局在首都华盛顿逮捕俄罗斯人玛丽亚·布蒂娜。美国司法部指控她在没有向美方登记的情况下充任俄政府在美代理人，与他人共谋在美非法充任外国代理人。

按照美方说法，布蒂娜在美“结交人物、渗透团体”，以推进俄方利益。布蒂娜去年12月在首都华盛顿一家联邦法院承认共谋罪；检方撤销对她的另一项指控，即非法充任外国代理人。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年12月晚些时候在年度记者会上说，布蒂娜不受俄政府机构的指示，“逮捕她没有缘由，但美国司法部门需要保住面子，找台阶下”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：罗冰倩(实习生)、杨牧)