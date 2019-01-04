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安倍阐述新年施政方针 表示将推动日中关系进一步发展

2019年01月04日21:17  来源：新华网
 

新华社东京1月4日电（记者王可佳 姜俏梅）日本首相安倍晋三4日说，2019年日本政府在国内将推进社保改革等方针的落实，并表示将推动日中关系实现进一步发展。

当天下午，安倍在三重县伊势市召开新年首场记者会，介绍了2019年日本政府内政外交的基本施政方针。

在内政方面，安倍表示将全力应对日本正日益严峻的少子高龄化难题，进一步推动面向未来的社会保障体制改革，并实现免费幼儿教育等目标，让各年龄层民众都能产生安心感。提及将于今年10月提高消费税率的问题，他表示将尽最大可能争取将相关税收全部返还于民，以进一步夯实景气回升的基本趋势。

今年4月30日，明仁天皇即将退位。伴随5月1日新天皇继位，日本将迎来年号变更。安倍在记者会上宣布，为将改元对国民生活的影响降到最低程度，政府将于4月1日正式批准相关政令并公布新年号。日媒称，这将是日本宪政史上首次在皇位继承前公布新年号。

此外，安倍在记者会上再度表达了推动修宪讨论的意愿。

在外交方面，安倍表示，在当今世界对贸易保护主义的疑虑日渐高涨背景下，日本将坚持举起自由贸易旗帜。

谈及日中关系，安倍提及自己去年访华时提出的“化竞争为协调”等主张，表示今年将是正式启动的一年，希望继续推动日中关系上升至新的阶段。在日俄关系方面，他提出将推动日俄领土问题及和平条约的相关谈判，并表示希望在他本月下旬访俄期间，双方能在这一问题上取得进展。 

(责编：燕勐、杨牧)
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