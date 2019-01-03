【国际锐评】办好自己的事，中国用改革的确定性迎接未来

2019年来了。

在各国主流媒体评出的2018年十大国际新闻中，由美国挑起的全球贸易局势紧张升级这一条名列其中。

回顾过去一年，中国国家主席习近平在新年贺词中表示：“我们过得很充实，走得很坚定。”对于未来，他强调：“无论国际风云如何变幻，中国维护国家主权和安全的信心和决心不会变，中国维护世界和平、促进共同发展的诚意和善意不会变。”这意味着，中国不仅如期并正在按照中共十九大确定的轨迹和节奏稳步推进各项改革，而且作为一个负责任大国，它“维护世界和平、促进与各国共同发展的诚意和善意”是坚定不移的。

促进共同发展，表明中国在全球化进程中没有某些国家的零和思维。2018年，中国大幅度密集地推出一系列改革开放措施，从大幅降低关税、负面清单瘦身、取消行业投资限制、强化知识产权保护……这一势头在今年仍将进一步推进。

出台这些措施的大背景是，中国改革进入深水区，要实现经济高质量发展，建设现代化经济体系，就必须破解这些难题，而不仅仅是应对外部环境变化，无论有没有中美经贸摩擦，中国都必须深化改革。

从全球来看，近年来尤其是2018年，民粹主义、保护主义、单边主义在一些国家抬头甚至盛行，自由贸易和全球化面临着逆流。中美贸易摩擦在激烈对峙后开始缓和，双方都同意用谈判来解决彼此关切。中国在过去一年及今后采取的扩大开放措施，不仅有助于中美之间的谈判，更有助于与各国的共同发展。

从人均GDP来看，中国仍是一个发展中国家，虽然其经济总量已令它多年来成为全球第二大经济体。作为负责任大国，中国致力于维护全球多边贸易体系，它采取的进一步开放国内市场，压缩负面清单，对海外投资者提供国民待遇等措施，将有利于推动全球贸易和投资发展。

在扩大开放中，中国经济也正面临一些新挑战。最新数据显示，2018年12月，中国制造业采购经理人指数PMI由11月50.0点降至49.4，为荣枯线以下，非制造业商务活动指数由11月53.4增至53.8，继续保持增长态势。这说明，中国经济转型在稳步推进中，也有一些潜在问题。

所幸的是，自主创新目前对中国经济转型的引导力逐步增强。世界知识产权组织最新年度报告显示，2017年中国国内专利、商标、工业品外观设计等各类知识产权申请量位列全球第一。该组织总干事高锐（ Francis Gurry）指出：“中国在短短几十年的时间里就确立了知识产权系统，发展了本土创新，现已在这个领域进入了世界领军行列。”

中国最高法院日前正式设立知识产权法庭并挂牌。这表明，在知识产权保护问题上，中国只有一把尺子的标准。对中国和海外投资者来说，这是重大利好消息。

面对2019年世界经济和国际关系的不确定性，人们总会把注意力放在中美两个大国。这点，特朗普总统也承认，美中关系很重要，全世界都高度关注。具体来说，就是中美双方工作团队就落实两国元首阿根廷会晤达成的共识目前正进行的磋商。

据信，中美双方工作团队本月将进行面对面的协商谈判。虽然结果无法预测，但可以肯定，如果中美之间达成协议，将是互利双赢的，不仅对双方经济有利，符合两国市场的期待，也有利于维护中美关系大局的稳定，对全球有利。当然，既然是磋商谈判，就存在一些不确定性甚至干扰的因素。中美双方都希望谈成，关键在于相向而行，着眼双方的长远利益和稳定关系这一大局，而绝非短期利益。

对中国而言，无论结果如何，无论未来各种不确定性有多少，最关键、最重要的还是办好、做好自己的事，也就是将全面深化改革进行到底，这将是2019年乃至今后更长时间里中国最坚定的行动，也是给予世界最确定的信号。如果人们对此有疑虑，不妨回顾中国改革开放40年的历史，每次遇到内外部重大挑战时，中国总是毫不犹豫地选择通过进一步深化改革开放来应对挑战。

办好、做好自己哪些事情？中国早已给出目标，就是五年前中共十八届三中全会作出全面深化改革决定里确定的事项以及中共十九大制定的路线图，简言之，就是实现国家治理体系和治理能力的现代化。

2018年，世界看到了全球贸易局势紧张升级，也看到了中国改革开放的加速度。新的一年，世界还将看到，中国在办好自己的事情上不停歇、不止步，并继续与世界共同发展。（国际锐评评论员）

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