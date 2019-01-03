丹麦中部列车事故死亡人数升至8人

新华社斯德哥尔摩1月3日电（记者和苗）哥本哈根消息：丹麦警方3日在丹麦中部列车事故现场又发现两名遇难者遗体。目前已确认8人在这起事故中丧生。

据丹麦媒体报道，2日早上，一辆载有130余人的客运列车行驶在连接西兰岛与菲英岛的大贝尔特桥上时，与从一辆货运列车倾落的货物相撞，然后紧急停车。

菲英岛警察局长阿尔内·格拉姆3日在新闻发布会上说：“警方对受损列车进行了整晚搜索，大风、恶劣天气和严重受损的车体令（警方）进入车厢各个角落非常困难，这给搜索工作带来巨大挑战。不幸的是，警方在搜索中又发现两名遇难者遗体。”

据丹麦通讯社3日报道，警方已经确定8名死者中有5名女性和3名男性。通过对牙齿和DNA的检测，警方已经确认4人身份，其余死者身份还在调查中。

中国驻丹麦大使馆方面证实，尚未发现有中国公民在这起列车事故中伤亡。

(责编：燕勐、杨牧)