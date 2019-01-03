朝鲜媒体说北南关系不应成为朝美关系附庸

新华社平壤1月3日电（记者程大雨）朝鲜劳动党中央委员会机关报《劳动新闻》3日刊发评论文章，强调北南关系不应成为朝美关系附庸，批评美国干涉北南关系发展速度、坚持对朝敌视政策，呼吁北南双方大胆推进双方关系发展。

文章表示，在当前全民族期待北南关系取得更大进展的时候，华盛顿政界依然不断发出“北南关系不能走在朝美关系前面”“北南关系应与朝美无核化谈判并行推进”等要求调整北南关系发展速度的论调。

文章表示，虽然去年北南关系发生了惊人变化，但细究起来几乎仍是处于有形式无内容的停滞状态。北南双方达成的许多协议在实际履行中尚存各种问题，原因就在于美国表面支持北南改善关系，实际却从中作梗。

文章说，美国这一态度的根源在于其对朝敌视政策没有改变。现实表明，美国受其自身战略利益驱使与朝进行对话，但这并不是为了与朝鲜建立良好而全新的关系，而只是为了剥夺朝鲜的核武器并使朝鲜屈服。

文章说，北南关系不应成为美国对朝敌视政策的牺牲品，北南双方应更加大胆地加速推进北南关系发展。美国也应摆脱看待北南关系的过时思维方式，北南关系不会损害美国的战略利益，反而会带来帮助。

(责编：燕勐、杨牧)