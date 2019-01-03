美俄航天专家点赞嫦娥四号

新华社北京1月3日电 中国嫦娥四号探测器3日成功在月球背面软着陆。对此，美国和俄罗斯专家纷纷表示祝贺并盛赞这一壮举。

美国航天局局长吉姆·布里登斯廷当天在社交媒体推特上发文说：“祝贺中国嫦娥四号团队实现在月球背面的成功着陆，这是人类的第一次，也是令人印象深刻的成就。”

“祝贺！”在新华社海外社交媒体账号发布的相关新闻下，美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克第一时间对嫦娥四号成功落月表示祝贺。

俄罗斯齐奥尔科夫斯基航天研究院院士亚历山大·热列兹尼亚科夫对新华社记者说，嫦娥四号成功落月是中国取得的一项重大航天探索成就，确保探测器在月球背面着陆的技术非常复杂，此前任何国家都未能使其探测器在月球背面软着陆，“中国这一成功产生了巨大的心理轰动效应”。

热列兹尼亚科夫表示，嫦娥四号此次探月的另外两个重要步骤是让月球车驶上月面，以及确保嫦娥四号、月球车与中继卫星和地面实现通信联络。顺利完成这两大步骤将再次验证中国航天探索技术的成熟性及其解决重大太空开发问题的能力。

俄罗斯国立“斯滕伯格”天文研究所高级研究员弗拉基米尔·苏尔金说，嫦娥四号即将开始精彩的月面考察，国际研究人员非常希望了解嫦娥四号传回的探测数据，“中方从月球背面获取的任何实地探测数据都是非常重要的成就”。

俄罗斯科学院航天研究所主任研究员纳坦·艾斯蒙德告诉记者，嫦娥四号将考察月球背面的地质状况，国际研究人员希望通过中方这一考察，探究能否在月球背面的土壤中找到水冰或液态水。

他还介绍说，由于月球没有大气，月面在数十亿年间积累了多种易挥发物质，而地球上没有这类物质，为了更好地研究月球和太阳系历史，国际研究人员希望嫦娥四号用特殊采样手段获取这类物质，“倘若如愿，这也将是中方的一项巨大成功”。（综合新华社记者栾海、郭洋报道）

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