新华社德国基尔1月3日电 专访：“我对中欧航天合作充满乐观”——访嫦娥四号德国科学载荷项目负责人

新华社记者张毅荣 李萌

中国嫦娥四号探测器3日登陆月球背面。为增进国际交流与合作，嫦娥四号探测器还搭载了德国基尔大学研制的一台月表中子及辐射剂量探测仪。

德国科学载荷项目组负责人、基尔大学教授罗伯特·维默尔-施魏因格鲁伯接受新华社记者专访时表示，他对中国航天发展速度印象深刻，对中欧航天合作充满乐观，期待未来参与更多中方新的航天项目。

维默尔-施魏因格鲁伯告诉记者，他与中国航天领域的接触与合作已经超过20年，曾经多次赴华参加航天学术会议。中国航天的发展速度“让人惊叹”，“参与后就像搭上了快车。但是你不能上车后就坐下，而要一起前进，跟上发展。”

维默尔-施魏因格鲁伯对中国航天的开放表示赞赏，“中国正与许多国际伙伴进行合作，而且合作越来越多，”“我不认同那种因为担心技术外流而拒绝合作的做法。在我看来，技术只会因为拒绝分享而消亡。”

维默尔-施魏因格鲁伯说：“我对中国与欧洲之间的航天合作充满乐观，近年来它们开展了一系列合作项目。当我申请参与嫦娥四号国际载荷项目获得中方批准后，我向德国航天部门申请的项目资金很快便得到支持。”

据项目仪器主管、博士后于佳介绍，人类探测器首次在月球背面软着陆后，搭载在嫦娥四号上的探测仪将对月球表面的中子和其他粒子的辐射环境进行综合测量。不同以往的是，这台探测仪体积和功能更为紧凑，除了要对未来航天员登月面临的辐射风险进行评估，还要探测月壤以下是否含水等。

维默尔-施魏因格鲁伯表示，在月球背面着陆难度不小，对飞行器的控制和信号传输要求很高，但意义重大。“月背土壤样本分析能帮助我们更好探寻月球的起源；月球背面基本不受地球无线电干扰，可以进行低频射电天文学方面的研究；登陆月背的演练还能为人类进一步探索太阳系做好准备。”

维默尔-施魏因格鲁伯告诉记者，迄今，他教授过包括于佳在内的4名中国学生。“中欧都拥有大量优秀的航天领域人才。当他们在一起，总会产生很棒的想法。”

维默尔-施魏因格鲁伯还将与中国合作的目光投向了嫦娥四号之后的更多航天项目，“我期待着能与中方进行长期的合作。”

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