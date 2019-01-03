研究：越来越多德国人担心退休后生活水平下降

据外媒2日报道，咨询公司安永(EY)所作的一项关于消费者信任感的民意调查结果显示，一半以上德国公民担忧自己进入退休年龄后生活水平下降、社保不足。与去年相比，有上述忧虑的受访者比例上升18个百分点，达到56%。

报道称，对生活及能源成本增加的忧虑也明显上升，约70%的受访者担心自己因此生活水平会降低。

研究报告指出，对个人财政状况的满意度仍处于高位，但有11%的德国公民对自己的支出“完全不满意”，为2011年以来最高值。有43%的人受访者看好自己的经济状况，去年，其比例尚为49%，在此之前的两年，比例更超过50%。

研究报告称，对个人生活水平的不满意度与年龄的增加相关。只有三分之一的65岁以上受访者对自己的财政状况表示满意，该年龄组的人中有6%的人相信，2019年自己的财政状况会有改善。

报道称，根据这一民意调查结果，德国人将减少用于购买汽车、厨具、电子娱乐设备、及用于房屋装修的开支，在度假和食品上将增加开支。

该研究报告作者之一的洛伦茨(Bernhard Lorentz)指出，很多德国人认为，养老金绝对不保险。为撰写该研究报告，2018年11月，作者们询问了约1000名消费者。

洛伦茨强调，考虑到社会老龄化，加上眼下的低息政策让个人财产及养老金的储备变得更为困难，这一研究结果应引起重视。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)