美一医院产科发现霉菌 逾50名员工称出现病兆

据美国中文网报道，美国纽约一家医院产科的50多名员工声称，因院内空气质量差而患病。当地时间2日，院方发表声明称，检测到该院育婴室内有“痕量麻醉气体”外，还有“中等水平”的霉菌。

据悉，霉菌和麻醉气体的问题始于2018年9月，工作人员声称他们在育婴室内闻到了一种“化学气味”，涉事医院史坦顿岛大学医院北院随后将育婴室转移。

院方还表示，总共有53名员工“报告了由这些情况引起的症状”，迄今未有任何患者发起投诉。

院方解释称，“痕量水平”的麻醉气体是七氟醚和一氧化二氮，都是在手术过程中经常使用的，该比率“显著低于”国家职业安全与健康研究所规定的标准，否认空气质量会“对患者、工作人员或访客有任何风险”。

但一些受影响的护士表示，霉菌导致他们生病，出现头痛、头晕和咽喉痛等症状。

医院产科病房护士罗宾·雅各布斯描述称，进入病房后，她感到头疼，并出现腺体肿胀、喉痛、喉咙沙哑等症状，胸部也出现过敏反应。

她还补充道，“直到这个问题被解决，我不会再去工作，因为不想让自己生病。”

尽管院方表示，已完成的近30项独立的环境测试并未发现空气质量会给患者和工作人员造成任何风险，但一些产科员工坚持认为，不仅仅是育婴室，整个产科都应该迁往其他地点，以保证员工健康。

护士达恩·卡德罗称：“我们的立场是让我们搬走，重新安置我们，真正清空这个部门。再弄清楚发生了什么。”

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)