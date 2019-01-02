巴拿马看好中国旅游市场

旅游指南书《孤独星球》日前将巴拿马列为“2019年全球十大必去旅行目的国”第四位。洁白的沙滩、多彩的珊瑚、神秘的雨林、雾霭朦胧的高地、“世界桥梁”巴拿马运河……越来越多“巴拿马元素”正进入中国游客的视野。

“2017年赴巴拿马的中国游客只有2.2万人，2018年数量翻番，期待2019年突破15万大关。”谈到旅游合作，巴拿马旅游局负责中国市场推广的桑德拉·张说，虽然巴中建交不到两年，但巴拿马已成为许多中国游客心中的出境旅游目的地新选择。

“缤纷绚丽的原住民文化是亮点。”巴拿马驻中国大使馆参赞林锦珍对记者说。巴拿马有5个原住民区，有的在著名的达连国家公园内，游客在游园过程中就可以了解原住民生活样貌。

巴拿马地峡造就了独特的景观，生物种类丰富。巴拿马生物学家胡安·梅特介绍说，巴拿马有972种鸟类，比美国、加拿大两国鸟类种类加起来还多。来自广西的张先生和其他观鸟爱好者一样，非常享受在巴拿马的游览：“看到林中鸣叫嬉戏的鸟儿，就如同看到正在尽情玩耍的孩子们，那份快乐无法用语言表达。”

去年4月，在中巴双方的共同努力下，中国国航的一条新航线由北京出发，经停美国休斯敦抵达巴拿马，比其他已有航线节省了3到6个小时。“通常来说，规划一条新航线需要至少两年时间，而国航在短短4个月内做到了！”巴拿马旅游部长古斯塔沃·西姆赞叹。

去年8月，64家巴拿马A级旅游业务经销商获权接待中国旅行团。在巴中旅游业者的合作下，每个到达巴拿马的中国旅行团都将配备一名中国籍翻译和一名巴拿马籍导游。9月，巴拿马旅游部推出手机应用程序“到巴拿马去”，向中国游客推介巴拿马的景点、历史和文化传统，希望巴拿马成为中国游客在拉丁美洲的首选旅游目的地之一。巴拿马与中国银联、支付宝的支付渠道合作，提升中国游客的海外支付体验。考虑到中国游客往返拉美旅途费用较高，巴拿马还与周边的哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔和墨西哥等国联合开发旅游线路，为中国游客提供更多物有所值的选择。

“巴拿马400多万人口中有28万华人，自从2017年6月中巴建交以来，专门接待中国游客的华人旅行社从3家增长到8家，它们为中国游客精心准备，对员工进行汉语培训，让远道而来的中国客人感到宾至如归。”巴拿马中旅社总经理黄晖说。

（本报巴拿马城电）

《 人民日报 》（ 2019年01月02日 16 版）

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