辉煌三十载 共筑中国梦

人民网北京12月27日电 中国老年大学协会成立三十周年纪念大会12月26日在北京召开，第十届全国人大常委会副委员长、原中国老年大学协会名誉会长顾秀莲在讲话中高度赞扬了30年来老年大学取得的成绩，希望中国老年大学协会在新时代积极努力，开创老年教育的新局面。

国家卫生健康委员会党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军指出，老年教育还是一项开创性的、探索性的事业，要提高政治站位，始终将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期老年教育工作的首要政治任务和教学任务，并贯穿办学全过程；强化责任担当，深入推进老年教育事业发展，积极推动落实，解决“一座难求”问题；坚持正确办学理念，提升老年人的幸福感，培养有作为有进步有快乐的新时代“三有”老人；紧抓重点活动，继续开展好积极老龄观教育。

王建军要求，中国老年大学协会要适应老年人提高精神文化生活要求，服务老有所学，做大做强老年大学协会。各级老年大学协会要着力增强服务意识、着力抓好工作创新、着力推进队伍建设、着力加强规范化建设，搭建优质服务平台，为老年人创造更多更好的学习环境。

中国老年大学协会会长张晓林在工作报告中表示，中国老年大学协会成立和发展的30年，正处于我国改革开放时期，经济发展迅速、社会变革巨大，各类社会矛盾和思潮十分活跃。协会从成立之日起，就担当起了推动我国老年教育发展的历史责任。30年的实践证明，协会始终坚持正确的政治方向和舆论导向，坚定不移地与党中央保持一致，大力宣传党和国家有关老龄工作、老干部工作和老年教育的方针政策，宣传老年教育的办学成果和广大学员学有所成、服务社会、积极传播正能量的感人事迹，始终推动全国老年大学系统沿着正确的轨道健康发展。

会议由中国老年大学协会常务副会长刁海峰主持。

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