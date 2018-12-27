特朗普访伊拉克探望驻伊美军 为从叙撤军辩护

据外媒报道，美国总统特朗普26日突访伊拉克，探望驻伊美军，这是他就任总统近两年来首次到访冲突区域。特朗普此行希望传递出一些积极信息，之前几天的形势颇为动荡，他决定撤出部署在叙利亚的2000名美军，撤回半数在阿富汗的1.4万余名美军，并且提前2个月撤换防长马蒂斯。

26日，特朗普携“第一夫人”梅拉尼娅访问伊拉克西部安巴尔省的阿萨德空军基地并发表讲话，为从叙利亚撤军辩解，称击败“伊斯兰国”武装分子使撤军成为可能。

“我们在叙利亚的部署不是无止境的，从没打算永久驻军，”他对驻阿萨德空军基地的美军表示。他还称，一些军人“现在可以回家与家人团聚”。

特朗普在伊拉克停留了3个多小时，回国途中还将视察德国拉姆施泰因空军基地。他原本打算此行与伊拉克总理迈赫迪会面，但最终两人只是通了电话。

白宫发言人桑德斯称，取消会面是由于安全考虑和此次行程的时间紧张，但她说他们进行了“非常好的通话”，而且迈赫迪接受了特朗普请他在新的一年访问白宫的邀请。

此行期间，特朗普还对记者慨叹海外冲突给美国带来的损失。“现在是时候让我们的年轻人撤出了，”他说。“我已经签署了很多封信，而我并不喜欢把这些信送到在家中等待的父母手中，说你们的儿子或女儿已经死了。”

不过，他也表示，目前不会从伊拉克撤军，而是将把伊拉克当成军事基地，在必要时可以发起针对叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”的军事行动。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)