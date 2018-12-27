法国人转卖或出租圣诞礼物成常态 青年人尤为突出

据欧联网援引欧联通讯社报道，随着圣诞假期的结束，法国互联网交易平台圣诞礼物二手交易广告骤增。法国互联网交易平台营运商预计，到明年1月下旬，法国互联网二手交易市场圣诞礼物交易，将会十分火爆，越来越多的法国人、特别是青年人会将不需要或不满意的圣诞礼物转让或出租。

据报道，从当地时间25日清晨开始，法国eBay等互联网交易平台转让圣诞礼物的广告，已开始暴增，25至26日两天，预计此类广告有望突破80万份，较去年同期增幅超过了13%；业内人士估计，截止到明年1月3日，此类广告将会超出300万份。

法国eBay互联网交易平台高管班兹西恩表示，法国人出售圣诞礼物的数量每年都在增加，圣诞节过后30天左右会达到高峰期，届时从商店售出的圣诞商品已经不能退货。

法国乐天市场预计，到明年1月初打折活动开始前，该公司互联网交易平台会增加超过300万份圣诞礼物销售广告。公司总裁维沙沃认为，这一惊人数字显示，法国人对转售圣诞礼物已经习以为常。法国乐天市场公关部主管勒佛福尔说，圣诞礼物二手交易价格通常会比市场价便宜30%，最受欢迎的圣诞礼品多为手机、电动游戏等商品。

法国民调机构表示，法国圣诞礼物二手交易现象早在15年前已经开始，如今几乎已经成常态化。对于网络时代法国青年人来说，通过互联网交易平台，把不喜欢或不需要的圣诞礼物卖给有需要的人理所当然。

法国民调机构OpinionWay调查发现，在互联网交易平台，法国人很容易就可以把收到的礼物转售。处理不需要的圣诞礼物不仅可以出售，而且还可以选择出租。截止到圣诞节当天下午2时，法国商品出租网站E-loue Express的圣诞礼品销售广告已超过10000份，为去年同期的3倍。

法国民调机构凯度(Kantar)调查数据显示，将圣诞礼物出售的法国人，其中有42%的人会把钱存下来，35%的人会购买其它自己喜欢的商品，部分人会用来弥补圣诞开销。法国出售圣诞礼物的人平均收入约为81欧元。

法国市场调查机构CSA Research公布的圣诞节市场消费调查报告显示，今年圣诞节，法国人均消费水平大约为340欧元，比去年多出了17欧元。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)