塔吉克斯坦总统表示将强化国际反恐合作

塔吉克斯坦总统拉赫蒙26日在塔议会发表国情咨文时说，塔面临的打击恐怖主义和极端主义问题依然尖锐，塔方将强化同国际社会反恐合作。

拉赫蒙说，采取措施预防恐怖主义和极端主义犯罪、避免塔吉克斯坦人加入恐怖和极端组织、设法让那些在国外加入恐怖组织的塔吉克斯坦人回国是今后塔政府反恐工作重心。塔方还将强化同国际社会反恐合作。

此外，拉赫蒙还表示，塔外交工作最优先任务是同其他中亚国家巩固关系并推动中亚地区多边合作。塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦关系今年出现历史性突破，两国解决了20多年来未能解决的一系列棘手问题。同时，同国际及地区性组织加强合作，尤其是推动与国际金融机构合作，在塔外交工作中占有重要位置。

对于当前国际局势，拉赫蒙说，当今世界政治局势非常不稳定，严重削弱了国际社会共同应对全球性挑战和威胁的努力。（记者 周良）

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