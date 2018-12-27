巴基斯坦将进一步加强反恐

巴基斯坦内政部长谢赫里亚尔·汗·阿夫里迪26日说，政府将自明年3月起在全国范围内开展综合反恐行动，加强打击恐怖主义和极端主义势力。

阿夫里迪当天在巴南部城市卡拉奇回应当地媒体有关巴安全局势的问题时表示，政府将与军方及安全机构等加强磋商，进一步完善“国家行动计划”，并更好地实施这一计划。

阿夫里迪说，政府还将更好地发挥巴国家反恐局作用，加强其在反恐斗争中情报搜集、统筹协调等职能，更好地打击恐怖主义和极端主义，努力铲除它们对国家安全带来的威胁。

25日夜间，巴基斯坦统一民族运动党一名前领导人在其位于卡拉奇的住宅附近被两名袭击者枪杀，加之近期当地恐怖袭击活动有抬头之势，引起当地民众和舆论对安全局势的担忧。

2014年12月16日，一伙装扮成军人的武装分子袭击了白沙瓦一所军人子弟学校，造成150人死亡。巴基斯坦塔利班宣称制造了这起袭击事件。2015年1月，巴政府出台“国家行动计划”，以指导和加强反恐。随后，巴军方和执法部门在巴境内多次发起大规模反恐行动。（记者 季伟）

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