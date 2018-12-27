英国“无协议脱欧”风险增大 欧盟各国做足准备应对

综合报道，英国预计2019年3月29日正式退出欧盟，但双方至今尚未就“脱欧”后安排达成共识，使“无协议脱欧”的风险日增。近日，爱尔兰、法国、荷兰和比利时等欧盟成员国开始增聘人手，应对额外边境管制和清关工作，并协助企业寻找替代市场，减低英国“无协议脱欧”造成的冲击。

在欧盟的“无协议脱欧”方案中，在英国注册的航空公司可在“硬脱欧”后9个月内，继续营运往返英欧的航班，但连接欧盟成员国之间的航班需取消。

上月，爱尔兰发表报告，评估英国“无协议脱欧”对爱尔兰经济的冲击，并计划聘请1000名职员，加快清关程序。爱尔兰更于都柏林机场附近购入土地，针对英国乘客和车辆兴建出入境设施。

法国早前亦通过紧急法案，在英法隧道入口所在的加来，增聘700名海关人员，并扩建边境检查设施和兴建新货仓。荷兰也于主要港口城市鹿特丹增聘900多人，负责检查进口食物等货品。

欧盟此前曾表示，若英国“无协议脱欧”，欧盟或不再承认英国产品检查标准，或导致企业物流延误，部分欧盟国家已为此向中小企发出通知。爱尔兰政府更成立网站，并安排官员走访全国多地，解释“无协议脱欧”对不同行业的潜在影响，爱尔兰和荷兰亦会向企业发放最多150万欧元补贴，减低英国“脱欧”造成的震荡。

目前，英国有逾100万名国民居住于欧盟国家，一旦英国“无协议脱欧”，在欧的英国公民享用社会福利以至家庭团聚等权益均成疑。欧盟委员会呼吁成员国尽量保护在欧英国公民权利，容许他们暂时取得居留许可，并让英国公民申请入籍。法国早前已通过法案，容许英籍公务员继续任职，德国亦宣布让英籍人士继续享有德国与英国双重国籍。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)