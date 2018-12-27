朝韩举行铁路公路对接项目开工仪式 韩媒:能否实际施工仍是未知数

【环球时报驻韩国特派记者 陈尚文 王逸】“激动人心”“历史性时刻”……26日上午， 朝韩铁路和公路对接项目开工仪式在朝鲜开城板门站举行，参加活动的两国官民难掩喜悦心情。多家媒体评论称，在朝核谈判陷入僵局的情况下，此次活动是朝韩领导人为推进接触而展现的和平姿态。不过开工仪式只具象征意义，并不意味着项目会立即施工，正式施工还需要等到朝鲜半岛无核化取得一定进展、国际社会解除对朝制裁之后。

据韩国多家媒体报道，26日清晨6时48分，参加开工仪式的100余名韩方人士从首尔火车站出发。他们都手持“首尔—板门”的往返车票，车票上印有“票价1.4万韩元(约合人民币85元)”和“感谢见证韩朝铁路公路对接和升级改造项目的历史性瞬间”的字句。8时34分，列车越过军事分界线，经都罗山站北上朝鲜，前往朝鲜开城板门站。9时左右，韩方车辆抵达板门站，此时朝方人士也已抵达。

开工仪式从10时正式开始。韩国统一部长官赵明均、国土交通部长官金贤美，朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权、铁道省副相金润革等韩朝各100余人出席仪式。双方举行签字、铁路接轨、指路牌揭幕等活动，并合影留念，整个活动持续约一个小时。除朝韩高官外，中国、俄罗斯、蒙古国等国家及国际组织的代表出席开工仪式。

“激动人心”，李善权在谈及此次活动时如是说。金润革表示，开工仪式是向世人展示民族力量和统一意志的重要契机，“我们正处于推动东北亚、亚欧乃至世界共同繁荣的历史性时期”。他强调，朝韩铁路公路对接项目的动力源自于民族内部，前进速度也由两国自己的意志来决定。金贤美称，因民族分裂造成的对峙局面应在“我们这一代结束，让我们携手向前大胆走”。赵明均表示，以26日的开工仪式为起点，将竭尽全力迎来利用韩朝相连的铁路和公路，通往平壤、新义州、中国、蒙古国、俄罗斯和欧洲的那一天。

京义线建于20世纪初，南起韩国首尔，北至朝鲜新义州。东海线建于20世纪30年代，主要连接朝鲜半岛东部沿海各城市。朝鲜战争爆发后，朝韩铁路交通中断。双方2000年7月和2002年4月分别就重新连接这两条铁路线达成协议，并于2002年9月启动连接工程。2007年5月，京义线和东海线铁路开始试运行。但此后，随着朝韩关系恶化，双方之间的铁路交通再度中断。韩联社称，韩朝领导人于今年4月27日在《板门店宣言》中就京义线和东海线铁路公路对接与升级改造项目达成一致，并在《平壤共同宣言》内写明，年内举行项目开工仪式。今年8月，两国对京义线公路部分路段进行了联合考察。从11月30日至12月17日，又对朝鲜半岛东西部跨境铁路朝方路段进行了联合考察。

路透社称，26日的开工仪式是朝韩关系缓和的又一例证。英国《卫报》表示，朝韩公路铁路连接计划将两国的关系进一步拉近。《日本经济新闻》认为，开工仪式意在维持南北的和解气氛。中国外交部发言人华春莹26日在例行记者会上表示，开工仪式的成功举行，对朝韩双方都是利好消息，对半岛和平进程也具有积极意义。她说，近期朝韩双方互动取得一系列积极进展，中方支持半岛北南双方继续延续目前良好互动势头，继续巩固互信、改善关系。据韩联社报道，中国驻韩国大使邱国洪26日表示，希望朝韩跨境铁路早日连通首尔、平壤两地，让他可以从韩国乘火车北上朝鲜直达北京。

不过，韩国《亚细亚经济》表示，在朝美对话仍然处于僵持状态的情况下，对朝制裁状况与过去无异。此次活动虽然名为“开工仪式”，但实际施工尚未开始，真正意义上的开工能否实现仍然是未知数。美国福克斯新闻网、英国《卫报》等西方媒体26日也表示，开工仪式主要还是象征性的。在美国主导的对朝制裁没解除的前提下，朝韩两国无法将项目推进下去。

韩国统一部副发言人李有振当天表示，开工仪式并不意味着立即着手施工，还需进行进一步考察。将基于其他考察结果确定基本计划，为正式开工做准备。金贤美在开工仪式上称，在项目正式动工前要做的事情很多，设计工作就需要1至2年的时间。

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