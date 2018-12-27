打击叙利亚库尔德武装　土耳其向法国撂狠话

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢25日警告法国不要庇护叙利亚库尔德武装，否则“对谁都没有好处”。

土耳其《自由报》报道，恰武什奥卢当天接受媒体采访时谈及支持叙库尔德武装的西方国家，点名批评法国。

恰武什奥卢说：“如果法国不撤军，是想为叙利亚的未来做贡献，那很好；如果法国这样做是为了保护库尔德武装，这对谁都没有好处。”

美国总统唐纳德·特朗普19日宣布从叙利亚撤军。法国随后表态说，美方决定令法方感到“突然”，鉴于极端组织“伊斯兰国”还没有被剿灭，法方不会效仿美方撤军。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙23日说，对美方决定“深表遗憾”，“作为同盟，必须可靠”，美方撤军恐怕置库尔德武装于危险境地。马克龙重申，法方将在这一中东国家保持军事存在。

法国是打击“伊斯兰国”国际联盟的主力国家之一，在约旦和伊拉克分别驻有空军和炮兵，另有人数不详的特种部队在叙利亚境内，据信与美军一样，向叙库尔德武装提供支持。

恰武什奥卢25日说，法国支持叙库尔德武装是“公开的秘密”。他还批评法国官员上周会晤库尔德领导人。

法新社报道，叙利亚库尔德人主导的军事联盟“叙利亚民主军”下设政治机构“叙利亚民主委员会”主席本月21日到巴黎会晤法方官员，以争取法方支持。

“叙利亚民主军”多次表示，如果这一武装遭受土耳其攻击，势必牵扯它配合国际联盟打击“伊斯兰国”的兵力，使先前努力功亏一篑。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安本月12日宣布，土军“数天内”将发起进攻，打击叙利亚幼发拉底河以东的库尔德武装。

美国宣布从叙利亚撤兵后，埃尔多安改口说，土方将推迟针对叙利亚库尔德武装的军事行动。

恰武什奥卢25日重申，土方决心尽快派兵进入叙利亚境内幼发拉底河以东地区。

埃尔多安25日告诉土耳其国家电视台，土耳其“今明两天”将派代表团赴俄罗斯，商讨美军撤离叙利亚一事。埃尔多安说，他期望与俄总统弗拉基米尔·普京面谈。

应叙利亚政府请求，俄罗斯从2015年起发兵叙利亚，向叙利亚政府军提供空中支援和地面协助。

土耳其媒体23日报道，土耳其军队正向土耳其南部与叙利亚接壤的边境地区增派部队。报道说，一部分人员和武器将部署在土叙边界沿线，另一部分将经过边境城镇埃尔贝伊利进入叙利亚境内。埃尔贝伊利距离叙北部重镇曼比季45公里。 （王宏彬）（新华社专特稿）

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