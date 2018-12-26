“思源工程”2018年总收入达3亿元帮扶近200万人次

人民网北京12月26日电 12月25日，中华思源工程扶贫基金会在北京召开第三届理事会第八次会议，审议通过《中华思源工程扶贫基金会2018年工作报告和2019年主要工作计划》、《中华思源工程扶贫基金会2018年财务报告》以及《关于设立“思源天朝上品公益基金”的报告》和《关于设立“思源国悦教育基金”的报告》等内容。据了解，2018年“思源工程”总收入达3.02亿元，帮扶困难群众近200万人次，并搭建了帮帮公益、中国电商扶贫联盟、思源农特馆等新平台，为我国全面打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略做出了新的贡献。

第十一届、十二届全国人大常委会副委员长、民建中央原主席、“思源工程”理事长陈昌智出席会议并讲话；全国政协副秘书长、民建中央副主席兼秘书长李世杰；全国人大代表、“思源工程”副理事长兼秘书长、中国电商扶贫联盟主席李晓林出席并作工作报告；全国政协委员、中华思源工程扶贫基金会副理事长曾钫出席并作财务工作报告；全国政协委员、民建中央社会服务部部长包瑞玲等理事出席；“思源工程”副秘书长、中国电商扶贫联盟副主席兼秘书长陶鸣出席并作新设立专项基金的报告。

2018年，“思源工程”紧紧围绕中共十九大精神，深入贯彻习近平总书记关于“精准扶贫、精准脱贫”的战略思想，秉承“饮水思源，回报社会”的理念，助力我国全面打赢脱贫攻坚战及实施乡村振兴战略。

陈昌智副委员长指出，“思源工程”作为中共中央统战部主管、民建中央发起并负责日常管理、我国主要的综合性扶贫基金会之一，在全面打赢脱贫攻坚战的战役中，要始终牢记宗旨、不忘初心，坚持信念宗旨不动摇，坚持开拓创新促发展，坚持勤奋工作见成效，坚持大扶贫格局，以深度贫困地区为主战场，倡导社会各界助力我国全面打赢脱贫攻坚战、以乡村振兴巩固脱贫攻坚成果，开展了数十个优秀扶贫项目，取得了显著成效。

陈昌智副委员长要求，“思源工程”在2019年及未来，一是要将解放思想与实事求是相结合，一定要站在国家宏观发展的角度和人类减贫史的深度；解放思想、实事求是，总结经验、分享案例，将扶贫及公益慈善工作融入到国家改革开放的大局中，推进扶贫及公益慈善事业踏上新的征程。二是要将稳打稳扎与开拓创新相结合；必须练足内功，继续“公开透明、规范高效”地做好本职工作；将已经搭建完成的新平台做牢、做实、做强，实现既定目标；同时放眼世界，积极开拓创新，适应新时代发展需求。三是要将脱贫攻坚与乡村振兴相结合；脱贫攻坚期内，贫困地区的主要任务是脱贫攻坚；脱贫攻坚战胜利后，要在乡村振兴中巩固脱贫成果。



陈昌智副委员长说：“2020年实现我国贫困人口全部脱贫、全面建成小康社会的宏伟目标即将实现，社会各界都是参与者、见证者、推动者。希望大家继续与‘思源工程’一道，携起手来砥砺前行，共同为我国全面打赢脱贫攻坚战作出新的更大的贡献。”

李晓林秘书长表示，“思源工程”将坚持“开发式扶贫”和“保障性扶贫”相统筹，扎根基层、扎根农村，根据农民群众的需求、根据农村农业的未来发展方向，因地制宜，开展好既有的优秀扶贫项目，开拓新的公益项目，把开发式扶贫作为解决贫困的根本途径，帮助农民群众发挥主观能动性，立足当地资源、发展特色产业，实现稳定脱贫、持续致富。

近年来，“思源工程”始终践行“精准扶贫、精准脱贫”的理念，围绕卫生医疗扶贫、大病救助、教育助学、农村产业扶贫等领域开展了众多集约化、精准化扶贫项目，在2018年效果显著。

在卫生医疗领域，“思源工程”联合“思源芭莎公益慈善基金”等社会各界，已经向贫困地区、少数民族地区、革命老区、受灾地区等地，累计捐赠了3348辆救护车，创造了我国慈善组织救护车捐赠数量的最高纪录。其中，继2017年提前3年超额完成“向592个国家级贫困县、每县至少捐赠3辆救护车”精准扶贫目标外，2018年又捐赠了939辆救护车，基本实现了向5个少数民族自治区乡镇中心卫生院各捐赠1辆救护车的宏伟目标，从而创造了我国少数民族自治区乡镇中心救护车至少各有1辆救护车的历史。

在大病救助领域，“思源天使妈妈基金”、 “思源搜狐焦点公益基金” “思源芭莎公益慈善基金”、“思源仁慧公益基金”、“思源仁德慈善基金”、“思源宝塔公益基金”等专项基金及“思源爱的分贝”项目，共同救助了贫困家庭大病患儿近5000人，包含先心病、白血病、烧烫伤、胆道闭锁、听力障碍等病种；还在西藏三岩地区、青海省果洛州、重庆市等地开展“思源光明行”项目，帮助618名白内障患者实施复明手术。

在教育助学领域，“思源工程”大力融合“扶智”与“扶志”，激发脱贫内生动力，引导贫困群众克服“等、靠、要”思想，解决代际贫困问题，联合“思源佑华公益基金”、“思源新浪扬帆公益基金”、“思源华谊兄弟公益基金”、“思源博爱基金”、“思源繁星教育基金”、“思源天明公益基金”、“思源仁慧公益基金”、“思源关爱基金”、“思源盛邦助学基金”、“思源蒲公英基金”、“思源人才成长公益基金”、“思源东方阳光慈善基金”、“思源彩虹人生公益基金”、“思源东易慈善基金”、“思源阳光创业基金”、“思源新能源公益基金”等专项基金开展多种类的教育扶贫项目，累计捐款捐物8100余万元，受益人群约70万人。

在新农村建设领域，“思源工程”把实施农业产业扶贫项目作为优化农业供给结构、补齐“农业+互联网”短板、推动偏远地区实现全面小康的重要举措，联合联合“思源闽善公益基金”、“思源彩虹人生公益基金”、“思源仁慧公益基金”、“思源万生隆公益基金”、“思源东方阳光公益基金”、“思源天朝上品公益基金”、“思源江淮同心基金”、“思源仁德慈善基金”等专项基金，在“种养殖产业+旅游产业扶贫”、乡村振兴基础设施建设等方面开展扶贫项目，将“输血式”转变为“造血式”扶贫，不断探索帮助农民致富的新模式。

“思源芭莎公益慈善基金”联合2018芭莎明星慈善夜，共为“思源芭莎·课后一小时”公益项目筹集3089万元爱心善款，通过改造农村寄宿学校的一间空教室并配套优质多元、益趣结合的课后教育内容，为孩子们打开一扇通向世界的窗户，让寄宿留守儿童享受到和城市儿童一样先进的教育理念和设备，拉近城乡差距，为教育强国的建设贡献力量。“思源博爱基金”助力广西壮族自治区5个地市735家幼儿园、贵州省黔西县100家幼儿园开展儿童生存安全教育，这也是“思源工程”开展的首个科学化、系统化、可视化、寓教于乐和交互式幼儿生存安全教育系统项目。

特别是，“思源工程”响应国家“一带一路”倡议，联合中国民生投资股份有限公司，为柬埔寨援建35所学校教学楼及24个教职工宿，于今年6月底交付启用。为此，“思源工程”获得柬埔寨颁发的国家建设最高级别奖项——“马哈赛里瓦·莫尼萨拉潘”勋章，这也是中国慈善组织在该国获得的最高殊荣。

“公开透明、规范创新”是“思源工程”的基本原则。2018年，“思源工程”始终严格根据法律法规要求，对开展的募捐、项目执行、内部治理等工作进行全面公开，除了在机构网站上每月定期披露捐赠收支信息外，还长期通过新闻媒体、微博、微信公众号等渠道进行信息披露，从而满足捐赠人及社会公众的知情权，并得到了政府部门及社会各界的肯定，品牌公信力、影响力、美誉度日趋提升。

(责编：赵芮(实习生)、常红)