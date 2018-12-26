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俄罗斯表示将对北约在俄边境附近部署战略精准武器做出应对

2018年12月26日16:18  来源：新华网
 

　　俄罗斯海军总司令科罗廖夫26日说，北约继续在俄边境附近部署战略精准武器，这对2019年俄军方发展计划产生影响，俄方将对此做出应对。

　　俄国防部机关报《红星报》当天援引科罗廖夫的话报道说，美国和北约在俄边境附近继续部署海基反导系统、战略非核精准武器和增加军事基础设施等，北约在俄边境附近的作战准备能力得到提高。

　　科罗廖夫说，2019年俄海军将继续建造和发展高质量新型战舰，与俄其他兵种共同完成战略核遏制、非核遏制和维护俄国家利益的任务。目前，俄海军有约100艘各型军舰在海上执行任务，能够应对从海上对俄构成的任何威胁。

　　自克里米亚地区2014年宣布脱离乌克兰、并入俄罗斯以来，俄罗斯与以北约为代表的西方国家阵营关系日趋紧张，西方国家对俄罗斯经济、国防等领域实施制裁，北约也加强了相关军备建设和军事部署。（记者 吴刚）

(责编：赵艳(实习生)、刘洁妍)
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