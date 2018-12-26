泰国家立法议会通过大麻条例 解禁研究和治病用大麻

据泰国世界日报网报道，泰国国家立法议会批准大麻“甘差”条例草案，宣布以法律的形式出台实施，为大麻“甘差、甘冲”和卡痛叶提供医学研究的机会，以及在医师的监督下进行疾病治疗。

25日，国家立法议会主席蓬碧主持会议，对大麻条例草案进行二、三读审议。国家立法议会常务委员会主席颂猜表示，常务委员会已经完成该草案的审查，共有17项条款，其中修订4项条款、剔除9项条款及增加20项条款。此外，常务委员会还在会议上报告6个备注。

据报道，常务委员会修订的条款主要是2个方面，一方面，将第2、5类毒品批准生产、进出口及销售的管制清楚分开；另一方面，修订特定章节，通过增加专业人员优化毒品管制委员会的组成。无论如何，这次审查工作还听取各方意见，有99.13%的人赞成将第5类毒品包括大麻和卡痛用于医学研究，以在医师的监督下治疗疾病。

大麻条例草案二读审议后，国家立法议会委员对修正的议案没有异议，继续进行三读审议，最终以166票赞同、13票弃权通过该草案。同时，这次会议也通过了常务委员会报告的6个备注，并且准备提交给内阁审批。

据悉，大麻条例草案剔除9项条款、增加20项条款后，总共有28项条款。

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)