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研究提醒：不要过分依赖海啸中海堤提供的安全保护

2018年12月26日13:52  来源：新华网
 

英国《伤害预防》杂志发布的一项新研究指出，如果沿海城市的海堤高于预报的海啸海浪高度，居民就不太愿意立即撤离。研究建议人们不要过分依赖海堤提供的安全保护，遇到海啸预警应及时撤离。

2011年3月11日，日本大地震引发强烈海啸，导致福岛第一核电站发生灾难性核泄漏。当时海啸引发的海浪高度超过30米，近2万人死亡或失踪。

日本东京大学和加拿大艾伯塔大学的研究人员分析了日本2011年海啸事件后6600多名幸存者受访数据，这些人原本是受灾最严重的岩手县和宫城县23个城市的居民。预警体系分别于地震发生后3分钟、28分钟、44分钟和90分钟发布了海啸海浪高度信息。

研究发现，不论这些受访者来自何地，地震发生后立即撤离的人平均为68%；而在海岸1公里范围内生活的受访者中这一数字为78%。但是，研究也发现，如果预报的海浪高度比海堤的高度要低，居民立即撤离的比例会降至30%。

研究人员指出，海啸发生时，海堤可在一定程度上延迟海滨城市被淹没的时间，为居民争取宝贵的撤离时间。但与此同时，一部分人也可能因此而放松警惕，推迟撤离。研究人员希望这项研究能提醒人们在海啸发生时关注预警信息，并及时撤离。（记者 李雯）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)
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