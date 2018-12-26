日媒：日产汽车公司前代表董事凯利已获保释

据日本共同社报道，日前，日产汽车公司时年62岁的前代表董事格雷格·凯利，因违反《金融商品交易法》的罪名被起诉。25日，东京地方法院决定允许保释。保释保证金为7000万日元，当天已缴纳。东京地方检察厅不服法院决定，提出申诉，但被法院驳回。凯利已于25日晚获得保释。

据报道，凯利被拘留了37天。日媒称，在东京地检特搜部的案件中，被告尚未认罪却在短期内获得保释的情况，实属罕见。凯利通过辩护律师发表声明称：“未做过任何虚假记载。法庭上会证明我是被冤枉的。希望恢复名誉，尽早回到家人身边。”

据法院称，保释条件包括：限定在日本国内特定地点居住、禁止前往海外、禁止接触日产相关人士、出席董事会时需要法院允许等。

据辩护律师透露，凯利的脊椎患有宿疾，自诉手脚麻痹。他从东京拘留所直接前往了茨城县的医院。凯利因涉嫌向关东财务局提交了，将日产前董事长戈恩2010财年至2014财年实际总计约98.55亿日元的董事报酬，少写为49.87亿日元的有价证券报告，与戈恩一起于本月10日被起诉。

据相关人士透露，戈恩在退任后领取的报酬未计入报告。凯利称“退任后的支付并未确定，没有写入报告的义务”，对起诉内容予以否认。凯利还因涉嫌在2015财年至2017财年少写报酬而于本月10日被再逮捕，法院批准拘留10天至20日，但驳回了地检的延长申请。

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