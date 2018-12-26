韩朝铁路对接项目开工仪式举行 双方各100余人出席

据韩联社报道，当地时间26日上午，韩朝东西部铁路公路对接项目开工仪式在朝鲜开城板门站举行，韩朝各100余人出席开工仪式。

据报道，韩国统一部长官赵明均、国土交通部长官金贤美、朝鲜铁道省副相金润革等韩朝各100余名人士出席开工仪式，金贤美和金润革代表双方发表致辞。在开工仪式上，举行了签字、铁路接轨、指路牌揭幕等活动。

韩方人士将在开城工业园区内就餐，之后于当地时间下午1时30分乘坐列车返回。

据媒体此前报道，100余名韩方人士乘坐新村号列车从首尔火车站出发，前往朝鲜开城板门站。韩统一部介绍称，列车于当地时间上午8点34分越过军事分界线。乘坐这趟特别列车的人士手持“首尔-板门”往返车票，车票上写有“票价1.4万韩元”(约合人民币84元)，和“感谢见证韩朝铁路和公路对接和升级改造项目的历史性瞬间”的字句。

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