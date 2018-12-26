西班牙高院就“威望”号油轮事故赔偿案作出终审裁决

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，日前，西班牙最高法院就“威望”号油轮沉船事件赔偿案作出终审裁决。高院支持该案一审判决，判令互助保险公司伦敦保赔分公司和“威望”号油轮船长共同承担将近16亿欧元经济赔偿责任。

据报道，根据西班牙高院20日下达的终审裁决，“威望”号油轮船长阿波斯托·扬尼斯·曼帼拉斯和互助保险公司伦敦保赔分公司将分别向西班牙和法国支付15.7亿欧元和6100万欧元的环境污染损失赔偿金。

“威望”号油轮事故是欧洲最严重环境灾难之一。2002年，“威望”号在西班牙加利西亚附近海域沉没，造成西班牙、法国和葡萄牙近3000公里海岸线遭受污染。

根据官方评估，“威望”号油轮事故共造成63000吨燃料排入大海，直接经济损失高达44亿美元。

2017年11月，西班牙西北部城市拉科鲁尼亚省法院的曾对该案做出了一审判决。(博源)

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