阿富汗政府办公楼遭袭致43死 塔利班称与此无关

人民网讯 据法新社报道，美国计划从阿富汗部分撤军的消息传出后，阿富汗首都喀布尔一座政府办公楼24日下午遭袭击，阿富汗军队与武装分子枪战持续数小时后，阿富汗卫生部25日宣布至少有43人在这场袭击中死亡，多数是平民。塔利班称与此无关。

当天下午，一辆满载炸药的汽车在阿富汗公共工程和劳动社会部办公楼门口爆炸，然后一群武装人员冲进楼内发动袭击。楼内工作人员惊慌奔跑逃生，有人从楼上窗户跳下。保安人员与袭击者枪战持续7个小时，楼内有数百人被困。

阿富汗卫生部第二天宣布至少43人在这次袭击中死亡，但未说明死者是否包括发动袭击的武装分子。阿富汗当局宣布有4名袭击者丧生，包括引爆炸药车的自杀客。阿富汗当局还说楼内350人获救。

阿富汗总统府在美国打算撤军的消息传出后宣布，外国军队撤离不会对阿富汗的安全造成冲击，因为阿富汗军队已控制了全国安全局势。

目前， 尚无人或组织出面对昨天的袭击承责。塔利班发言人Zabiullah Mujahid说“与塔利班没有任何关系”。法新社说，这次袭击可能为阿富汗特别血腥的2018年画上句号，今年有大批阿富汗平民和安全人员丧生。（老任）

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)