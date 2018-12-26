叙利亚军方称以色列对叙发动导弹袭击致3人受伤

叙利亚国家电视台25日报道说，以色列当晚对叙利亚发动导弹袭击，造成一处弹药库受损，3名士兵受伤。

报道援引叙军方消息人士的话说，以色列战机25日晚从黎巴嫩领空向叙利亚持续发动导弹袭击，叙防空系统在首都大马士革以西地区上空拦截并击落了其中大部分导弹。袭击中，叙境内一处弹药库受损，3名士兵受伤。

当天晚上，新华社记者在大马士革接连听到巨大爆炸声，城市以西地区不断升起防空导弹，整个过程持续约一个小时。

另据总部设在英国伦敦的“叙利亚人权观察组织”消息，以色列25日晚向大马士革西部和西南部农村地区发射导弹，其目标为黎巴嫩真主党的武器库。

以色列视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，并指责伊朗通过叙利亚陆地走廊向黎巴嫩真主党输送武器。以色列曾多次以打击该组织为由，对叙境内目标实施空袭。

叙外交部11月30日曾致函联合国，指责以色列此前一天对大马士革南部基斯韦地区发动袭击，表示“以色列一再对叙发动袭击说明其企图支持恐怖组织以延长叙利亚危机。”（记者 郑一晗）

(责编：赵芮(实习生)、樊海旭)