日本侦察机被锁定？日韩再闹纠纷 关系或进一步恶化

缘于20日一次海上搜救行动，日本指责韩国军舰火控雷达锁定一架日本侦察机，遭韩方驳斥。两国闹出外交纠纷，截至24日仍无缓和迹象。

一些人推断，日韩关系可能进一步恶化，短期内难以回暖。

【闹出纠纷】

韩联社报道，这桩纠纷始于韩国“广开土大王”号驱逐舰20日执行海上搜救任务，日本方面声称这艘驱逐舰的火控雷达“多次锁定”日本海上自卫队一架P-1型侦察机。

日本《读卖新闻》报道，日方官员认为韩方驱逐舰配备的火控雷达锁定日本侦察机之举相当于“实施军事打击前预备步骤”。这家日本右翼报刊援引日本自卫队一名消息人士的说法，如果美国军机被其他国家的军舰火控雷达瞄准，“美方早就朝对方开火了”。

针对韩国军舰雷达锁定日本侦察机一事，日本政府21日公开谴责韩国当局。

韩方随即反驳日方，解释“广开土大王”号20日搜索遭遇海难的一艘朝鲜渔船，出于人道主义救援目的启动雷达。韩国强调，韩国海军没有采取任何可能让日本感受到威胁的措施，不是为跟踪日本侦察机而启用雷达。

韩国海军说，20日救起3名朝鲜船员并打捞到一具遗体，21日交还朝鲜方面。

【关系趋冷】

韩国外交部东北亚局长金容吉与日本外务省亚洲大洋洲局长金杉宪治24日在韩国首都首尔举行局长级磋商，谈及最新纠纷。韩日双方国防官员出席这次磋商。

一名不愿公开姓名的韩国官员告诉韩联社记者，韩国官员在磋商时说，日本方面未经核实“便单方面向媒体发布消息，我们表达强烈遗憾”。

这名韩国官员披露，韩日官员虽然在24日磋商中“充分解释各自立场，但是仍然存在意见分歧”。双方商定，“必要情况下，将继续保持沟通”。

日本防卫大臣岩屋毅22日要求韩方就“这一极其危险的举动”向日方道歉。一名日本防卫省官员23日重申岩屋毅所提要求。

知情人士说，日本防卫省相信韩国驱逐舰20日执行海上搜救任务，但不接受韩方就火控雷达使用情况的说明。双方不少人担心，日韩关系可能进一步恶化，难以好转。

多家日本媒体援引日本首相府一名官员的评估，日韩关系“现在不可能”好转。《东京新闻》说，这名官员言论可能反映日本首相安倍晋三对双边关系的判断。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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