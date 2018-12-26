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土耳其外长重申定要“过河”打击库尔德武装

2018年12月26日07:19  来源：新华网
 

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢25日说，土方决心尽快派兵进入叙利亚境内幼发拉底河以东地区。

土方先前多次警告，将派兵进入幼发拉底河以东，打击叙利亚库尔德武装。

只是，叙库尔德武装获得驻叙利亚美军支持，后者提供培训、充任顾问。为避免与美军擦枪走火，土军迄今没有进攻驻有美军的幼发拉底河以东库尔德武装控制区。

白宫本月19日宣布从叙利亚撤军。土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安21日说，土方将推迟针对叙库尔德武装的军事行动。

恰武什奥卢25日在记者会上说，美军完全撤出叙利亚以前，土美两方将继续执行“曼比季路线图”。

曼比季是叙利亚北部战略重镇，位于幼发拉底河以西。土美先前达成协议，规定控制曼比季的库尔德武装“人民保护部队”撤出，由土美军队联合巡逻。

土方同时要求美方收回向“人民保护部队”提供的重型武器。

土耳其与美国就如何对待叙利亚库尔德武装存在分歧。土方指认“人民保护部队”是土耳其反政府组织库尔德工人党的叙利亚分支，属于“恐怖组织”。美军一直与以“人民保护部队”为主力的“叙利亚民主军”密切合作，打击极端组织“伊斯兰国”。

恰武什奥卢25日同时警告法国，法军如果继续在叙利亚保护库尔德武装“不会有好处”。

法国是打击“伊斯兰国”多国联盟又一主力国家，向叙利亚和伊拉克派驻大约1000名军人。法国总统埃马纽埃尔·马克龙23日说，库尔德武装一直支持多国联盟，美军撤出恐置库尔德武装于危险境地，法军将继续驻留叙利亚。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：张进 (实习生)、樊海旭)
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