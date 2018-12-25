ICT产业新起点 以自主创新助推视讯行业进化升级

2018中国ICT企业家大会现场

人民网北京12月25日电 适逢改革开放40周年、ICT产业发展50周年之际，近日，2018中国ICT企业家大会在京召开，工信部及各省市相关部门领导、两院院士、业内专家学者与企业家领袖齐聚一堂，共同探讨在新时代下，如何加快发展数字经济，推动产业数字化转型，推进网络强囯、数字中国和数字政府建设。

回首改革开放40年，重大创新成果竞相涌现，越来越多的企业领袖、专家学者成为推动我国科技进步的开拓者、引领者。北京大学教授、工业和信息化部原副部长杨学山在主题演讲中表示：“核心技术是信息技术发展的根本，企业家是产业发展的中坚力量。”例如捷视飞通凭借在视讯行业内的创新和贡献，获得“2018年度中国多媒体通讯行业领军企业”称号，而iFOS则作为国内首款视讯操作系统，在大会上揽获了“2018年度中国ICT产业最佳解决方案奖”。

捷视飞通CEO蒋延春经历和见证了视讯行业20年的发展、进化，捷视飞通不断把改革开放的政策红利转化成行业前进的动力、一个又一个技术创新成果，“助推视讯行业不断地升级换代，从标清到高清，甚至到更高清”。

蒋延春表示：“捷视飞通紧随着改革开放的时代精神，紧抓机遇，积极进取，长期专注于多媒体通讯领域产品的开发和技术研究，并以自主创新为内驱力，脚踏实地地为客户创造价值。随着中国政府国产化的要求，让中国视频会议这个市场有一个很大的洗牌机会，国产厂家获得了更多的机会；第二，视频会议逐渐进入一种融合的状态，和别的系统、应用、行业融合，因此也带来了很多全新的机会。而未来AI、云模式等的应用，都会在这个行业带来更大的应用空间，视讯行业在未来有很大的应用空间。”

当前，基础网络和硬件能力正在逐渐突破，人们不再满足“仅能听其声”的语音沟通，取而代之的是具备高仿真、强互动、沉浸式的视讯通讯。由于习惯、场景等千差万别，各类专业领域对视讯需求也各有特点，需求越来越多样化、个性化、复杂化，而视讯研发端却仍旧有着高门槛、投入多的特点，在这种背景下，自然需要一种整合全面视讯能力的“新动力，新引擎”，从实现复用性更高、开发更简单的客观愿望，iFOS由此产生的。iFOS主要为多媒体视讯业务提供统一的、多样的、完整的、可自定义的服务能力，满足各行各业更加复杂多样的视讯业务需求。

本次大会还发布了《洞见2019——新兴产业投资机会》报告，涵盖了人工智能、5G通信、智能硬件等十大领域，概括了各领域近几年的发展，并预测了各领域未来的发展趋势。

工业和信息化部总经济师王新哲就行业发展提出了四点建议：一是坚持固定与移动同步，提升网络支撑能力；二是坚持线上与线下互动，提升融合引领能力；三是坚持政府与社会协同，提升行业监管能力；四是坚持制度与技术并举，提升安全保障能力。

2019年，改革开放下一个40年即将迎来全新的起点，中国ICT产业也站在了一个全新的风口。毋庸置疑，2019年的视讯行业，在新引擎的引爆之下，全面拥抱5G+AI，已悄然开启加速发展的全新征程。(许广占)

(责编：张进 (实习生)、常红)