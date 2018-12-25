原标题：日本决定未来5年引进34.5万外国劳动者

新华社东京12月25日电（记者王可佳 姜俏梅）日本政府25日举行内阁会议，正式批准有关扩大引进外国劳动者的“基本运用方针”等文件，决定未来5年最多引进约34.5万外国劳动者。

“基本运用方针”规定，引进外国劳动者涉及护理业、建筑业、农业等14个行业，要求确保外国劳动者获得与日本人同等或以上的报酬，并要求相关接收单位从工作、生活等层面对所接收的外国劳动者给予支持。

从行业方面看，日本政府计划未来5年为护理行业最多引进约6万外国劳动者，这一数字在14个相关行业中排名首位。紧随其后的是餐饮业和建筑业，引进的人数上限分别为5.3万和4万。

日本首相安倍晋三25日表示，政府将切实制定好相关措施，以吸引更多外国人到日本工作和生活。

不过，部分在野党人士认为，新获批准的“基本运用方针”等文件缺乏一些关键政策的具体措施，指责政府不应未经深入讨论便急于引入这一新政。

据日媒报道，日本政府计划首先接收来自中国、越南、菲律宾等9个亚洲国家的劳动者，并在相关国家举行针对劳动者的日语水平等考试。日本政府还计划与相关国家在明年3月前缔结以共享信息、排除“黑中介”、保护劳动者权益等为目的的双边协定。

有日媒认为，新政实质上降低了外籍劳工赴日工作的门槛，与既有政策相比是一次重大的政策变动。日本农业、食品加工等一些劳动力严重不足的行业对新政充满期待，但也有部分业内人士对新政可能给社会、经济带来的风险和冲击表示担忧。

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