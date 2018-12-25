美法院裁定朝鲜因美大学生死亡赔偿超5亿美元

一位美国联邦法官24日在华盛顿作出判决，要求朝鲜向从该国获释后去世的美国大学生的父母支付超5亿美元赔偿金。

这位名叫奥托·瓦姆比尔(Otto Warmbier)的弗吉尼亚大学学生，2015年12月随旅行团赴朝旅游。据美国有线电视新闻网(CNN)报道，他因涉嫌窃取政治海报被捕，并遭拘押超过17个月。瓦姆比尔2017年获释返回美国不久便去世，时年22岁。

华盛顿特区地方法官贝里尔·豪威尔(Beryl A. Howell)当天在裁决中，谴责朝鲜对瓦姆比尔施以“残暴的酷刑”，并认定该国应对劫持、折磨并非法致瓦姆比尔死亡负责。

瓦姆比尔的家人在一份联合声明中说，为奥托伸张正义，我们不惜让自己和家人经历诉讼和公开庭审的折磨。今天的判决是我们这场征程的重要一步。

美国媒体报道称，由于没有强迫朝鲜支付的机制，该判决在很大程度上只是象征性的胜利。

《纽约时报》报道称，美国法律通常不允许公民个人起诉外国政府，但2017年底美国总统特朗普将朝鲜列入支持恐怖主义国家名单的决定，使得瓦姆比尔家人得以提起诉讼。

(责编：赵芮(实习生)、杨牧)