全韩学联成立25周年庆祝晚会在韩举行

全韩中国学人学者联谊会(以下简称“全韩学联”)成立25周年庆祝晚会暨在韩中国学人学者论坛23日在首尔举行。中国驻韩国大使邱国洪、教育参赞力洪，全韩学联会长阿古达木，中国在韩侨民协会会长王海军，以及在韩学者、留学生代表等约300人参加本次活动。

12月23日，中国驻韩国大使邱国洪在会上致辞。

邱国洪在致辞中表示，多年来，全韩学联在团结和维护在韩中国留学人员、增进中韩两国人民相互理解，以及促进中韩友好方面付出的诸多努力值得肯定。希望在韩留学人员胸怀爱国赤子之心，努力完成学业，成长为国家栋梁之材，为祖国发展作出积极贡献。同时，期待留学人员继续为促进中韩友好作出贡献。

12月23日，全韩学联会长阿古达木在会上发言。

阿古达木说，在过去25年里，全韩学联积极做好中韩友好交流的民间大使，展现中国形象，传播中国文化，努力增进两国青年的相互了解和友谊。无数在韩学子在此期间学成回国，为祖国建设添砖加瓦。在未来的日子里，广大在韩留学生必将继续砥砺前行、实践青春梦想，在不懈奋斗中书写新的华章。

作为活动的一部分，在韩中国学人学者论坛也于当日召开。论坛由“教育论坛”和“就、创业论坛”两个分论坛组成。来自海内外的多名学生代表以及韩国高校毕业生代表参与论坛讨论，结合自身经历，分享留学、求职和创业的收获与经验，并鼓励大家早日学成报国。

12月23日，在韩中国学人学者论坛讨论现场。（记者 田明）

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