英女王圣诞致辞概要：强调和平与善意 呼吁团结

综合报道，英国定于2019年3月29日正式脱离欧盟，但英国议会现在仍未能就“脱欧”协议达成共识。在社会陷入严重分歧之际，英女王伊丽莎白二世将发表“脱欧”前最后一份圣诞致辞，强调社会和谐以及尊重他人的重要性，寄语民众团结一致。她还称，较以往任何时刻，世界此时更需要和平和善意。

据报道，92岁的伊丽莎白二世在本月12日预先拍摄了圣诞致辞，白金汉宫24日首先发布内容概要。

在位66年的伊丽莎白二世一直避免过问政事，虽然在此次讲话中并未直接提及“脱欧”，但外界普遍认为，她是通过讲话，勉励对“脱欧”前景感到迷茫的人。

伊丽莎白二世王表示，提倡和平及善意的信息“从不过时”，而且任何人都需要，也应放在心上，即使双方存在重大分歧，仍可尊重对方，这永远是促进互解的首要一步。

伊丽莎白二世同时回顾英国过去一年发生的大事，包括英格兰在世界杯晋级四强，以及哈里王子大婚。她还说，多年来看到不少变化，但信仰、家庭和友谊对她而言始终如一，而且是她个人慰藉及安心之源。

伊丽莎白二世发表圣诞讲话时，桌上放有一张1949年拍摄的黑白家庭照片，照片中的伊丽莎白二世与菲利普亲王，抱着当时仅6个月大的查尔斯王储。

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