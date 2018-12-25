阿富汗首都发生袭击事件致32人死亡

阿富汗内政部发言人纳吉布·达尼什25日向新华社记者证实，首都喀布尔市区24日发生袭击事件，造成至少32人死亡，超过20人受伤。

达尼什说，袭击发生在当地时间24日下午，目标是政府机构位于市区的一处办公地点，多名武装人员参与袭击。死者包括28名平民，1名警察以及3名袭击者。

消息人士25日凌晨告诉新华社记者，遭袭政府机构办公地点靠近喀布尔使馆区。至少1名武装分子在事发现场引爆爆炸装置当场身亡，另有至少两名袭击者与安全人员枪战约7小时后被击毙。

目前尚无任何组织宣称制造了此次袭击。记者在市区看到，通往袭击现场的主要道路被警方严密封锁，只允许警方或救援车辆前往事发区域。有目击者称，一些伤员伤势严重，袭击死伤人数有可能继续上升。

今年以来，阿富汗首都多次遭遇各类袭击事件，造成严重人员伤亡。11月28日，喀布尔第9警区曾发生汽车炸弹爆炸袭击，造成至少10人死亡，另有19人受伤。（记者代贺 法瑞德）

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